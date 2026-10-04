Зеленский заявил, что у России в запасе 700 баллистических ракет

В запасе России имеется приблизительно 700 баллистических ракет.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Киеве.

"По нашим разведывательным данным, в резерве России имеется приблизительно 700 баллистических ракет, и ежемесячно она производит еще 130 – 140 единиц такого вооружения", - сообщил президент Украины.

По его словам, Россия меняет тактику массированных ударов.

"Тактические изменения ощущаются не только в количестве атак, но и в технологии ударов, в частности в соотношении реактивных ракет".