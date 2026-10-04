Зеленский заявил, что у России в запасе 700 баллистических ракет
Другие страны
- 04 октября, 2026
- 16:49
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В запасе России имеется приблизительно 700 баллистических ракет.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Киеве.
"По нашим разведывательным данным, в резерве России имеется приблизительно 700 баллистических ракет, и ежемесячно она производит еще 130 – 140 единиц такого вооружения", - сообщил президент Украины.
По его словам, Россия меняет тактику массированных ударов.
"Тактические изменения ощущаются не только в количестве атак, но и в технологии ударов, в частности в соотношении реактивных ракет".
Zelenski: Rusiyanın təxminən 700 ballistik raketi var
Zelenskyy: Russia has about 700 ballistic missiles
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