Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    • 04 октября, 2026
    • 15:56
    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2

    Азербайджанский дзюдоист Ахмед Юсифов завоевал путевку в финал чемпионата мира в Баку.

    Как сообщает Report, член сборной в полуфинале весовой категории 60 кг победил китайца Ян Юнвэя.

    А. Юсифов сегодня в финале встретится с Шерзодом Давлатовым (Казахстан).

    Азербайджанский дзюдоист Ахмед Юсифов одержал очередную победу на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, спортсмен в 1/4 финала весовой категории 60 кг одержал победу над россиянином Аюбом Блиевым.

    В полуфинале азербайджанский дзюдоист встретится с китайцем Ян Юнвэйом.

    Ранее А. Юсифов в 1/8 финала одолел индийца Харша Сингха, а в 1/16 финала - монгола Тумэнжаргала Тувшинтуру.

    Азербайджанский дзюдоист Ахмед Юсифов вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Баку.

    Как сообщает Report, в 1/16 финала весовой категории до 60 кг спортсмен одолел монгола Тумэнжаргала Тувшинтура.

    В турнире, который продлится до 11 октября, принимают участие 622 дзюдоиста из 93 стран - 335 мужчин и 287 женщин.

    Азербайджан в индивидуальных соревнованиях представляют 24 дзюдоиста в 13 весовых категориях - 17 мужчин и 7 женщин. Азербайджанская сборная также выступит в смешанных командных соревнованиях, которые пройдут 11 октября.

    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2
    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2
    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2
    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2
    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2
    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2
    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2
    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2
    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2
    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2
    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2
    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2

    Ахмед Юсифов Чемпионат мира по дзюдо
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