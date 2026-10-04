Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2

Азербайджанский дзюдоист Ахмед Юсифов завоевал путевку в финал чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Report, член сборной в полуфинале весовой категории 60 кг победил китайца Ян Юнвэя.

А. Юсифов сегодня в финале встретится с Шерзодом Давлатовым (Казахстан).

15:25

Азербайджанский дзюдоист Ахмед Юсифов одержал очередную победу на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, спортсмен в 1/4 финала весовой категории 60 кг одержал победу над россиянином Аюбом Блиевым.

В полуфинале азербайджанский дзюдоист встретится с китайцем Ян Юнвэйом.

Ранее А. Юсифов в 1/8 финала одолел индийца Харша Сингха, а в 1/16 финала - монгола Тумэнжаргала Тувшинтуру.

14:03

Азербайджанский дзюдоист Ахмед Юсифов вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Report, в 1/16 финала весовой категории до 60 кг спортсмен одолел монгола Тумэнжаргала Тувшинтура.

В турнире, который продлится до 11 октября, принимают участие 622 дзюдоиста из 93 стран - 335 мужчин и 287 женщин.

Азербайджан в индивидуальных соревнованиях представляют 24 дзюдоиста в 13 весовых категориях - 17 мужчин и 7 женщин. Азербайджанская сборная также выступит в смешанных командных соревнованиях, которые пройдут 11 октября.