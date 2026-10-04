Лидер Йемена объявил о начале военной кампании по освобождению территорий от контроля хуситов

Председатель Президентского совета Йемена Ришад Мухаммед аль-Алими объявил о начале военной кампании по возвращению оставшихся территорий, недавно захваченных хуситами.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

"Мы возьмем на себя ответственность за противостояние ополченцам-хуситам после исчерпания всех возможностей для деэскалации. Государственные институты будут приведены в полную боевую готовность для достижения победы. Каждый город, который мы вернем, вступит в фазу восстановления и реконструкции. Мы также будем защищать водные пути от имени всего мира", - заявил он.

Йеменский лидер также пообщал амнистию сторонникам группировки "Ансар Аллах" в случае, если они добровольно сдадут оружие: "Мы гарантируем безопасное возвращение и амнистию для всех, кто сложит оружие".

Аль-Алими также призвал население, союзников и международное сообщество поддержать Йемен, пообещав, что международно признанное правительство страны даст отпор хуситам.

"Мы призываем наш народ в районах, находящихся под контролем хуситов, сотрудничать с вооруженными силами Йемена", - сказал он.

Напомним, что вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами Йемена продолжается с августа 2014 года. На сегодняшний день столкновения между правительственными силами и боевиками ужесточились.