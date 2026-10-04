Лидер Йемена объявил о начале военной кампании по освобождению территорий от контроля хуситов
- 04 октября, 2026
- 17:40
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Председатель Президентского совета Йемена Ришад Мухаммед аль-Алими объявил о начале военной кампании по возвращению оставшихся территорий, недавно захваченных хуситами.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.
"Мы возьмем на себя ответственность за противостояние ополченцам-хуситам после исчерпания всех возможностей для деэскалации. Государственные институты будут приведены в полную боевую готовность для достижения победы. Каждый город, который мы вернем, вступит в фазу восстановления и реконструкции. Мы также будем защищать водные пути от имени всего мира", - заявил он.
Йеменский лидер также пообщал амнистию сторонникам группировки "Ансар Аллах" в случае, если они добровольно сдадут оружие: "Мы гарантируем безопасное возвращение и амнистию для всех, кто сложит оружие".
Аль-Алими также призвал население, союзников и международное сообщество поддержать Йемен, пообещав, что международно признанное правительство страны даст отпор хуситам.
"Мы призываем наш народ в районах, находящихся под контролем хуситов, сотрудничать с вооруженными силами Йемена", - сказал он.
Напомним, что вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами Йемена продолжается с августа 2014 года. На сегодняшний день столкновения между правительственными силами и боевиками ужесточились.