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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Лидер Йемена объявил о начале военной кампании по освобождению территорий от контроля хуситов

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 17:40
    Лидер Йемена объявил о начале военной кампании по освобождению территорий от контроля хуситов

    Председатель Президентского совета Йемена Ришад Мухаммед аль-Алими объявил о начале военной кампании по возвращению оставшихся территорий, недавно захваченных хуситами.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

    "Мы возьмем на себя ответственность за противостояние ополченцам-хуситам после исчерпания всех возможностей для деэскалации. Государственные институты будут приведены в полную боевую готовность для достижения победы. Каждый город, который мы вернем, вступит в фазу восстановления и реконструкции. Мы также будем защищать водные пути от имени всего мира", - заявил он.

    Йеменский лидер также пообщал амнистию сторонникам группировки "Ансар Аллах" в случае, если они добровольно сдадут оружие: "Мы гарантируем безопасное возвращение и амнистию для всех, кто сложит оружие".

    Аль-Алими также призвал население, союзников и международное сообщество поддержать Йемен, пообещав, что международно признанное правительство страны даст отпор хуситам.

    "Мы призываем наш народ в районах, находящихся под контролем хуситов, сотрудничать с вооруженными силами Йемена", - сказал он.

    Напомним, что вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами Йемена продолжается с августа 2014 года. На сегодняшний день столкновения между правительственными силами и боевиками ужесточились.

    Рашад Мухаммед аль-Алими Йемен Движение Ансар Аллах (хуситы)
    Yəməndə husilərə qarşı hərbi əməliyyat başlayıb
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