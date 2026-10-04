В Турции произошла серия сильных землетрясений
В регионе
- 04 октября, 2026
- 16:25
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В Турции за несколько часов произошло четыре землетрясения.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Так, первые подземные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы в Мугле на юго-западе страны.
В то же время в районе Саимбейли в южной провинции Адана одно за другим были зафиксированы два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8.
Позднее подземные толчки магнитудой 5,2 произошло в провинции Османие на юге Турции.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
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