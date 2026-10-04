В Турции произошла серия сильных землетрясений

В Турции за несколько часов произошло четыре землетрясения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Так, первые подземные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы в Мугле на юго-западе страны.

В то же время в районе Саимбейли в южной провинции Адана одно за другим были зафиксированы два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8.

Позднее подземные толчки магнитудой 5,2 произошло в провинции Османие на юге Турции.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.