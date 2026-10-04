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    Bir gündə Türkiyədə dörd dəfə zəlzələ olub

    Region
    • 04 oktyabr, 2026
    • 16:16
    Bir gündə Türkiyədə dörd dəfə zəlzələ olub

    Bu gün, 4 oktyabr tarixində Türkiyədə dörd dəfə zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

    Belə ki, ilk yeraltı təkanlar Muğlada 4,8 bal gücündə qeydə alınıb.

    Eyni zamanda, Adana vilayətinin Saimbeyli rayonunda ard-arda 4,9 və 4,8 bal gücündə zəlzələ baş verib. Osmaniyə vilayətində isə 5,2 maqnitudalı yeraltı təkanlar olub.

    Zəlzələ Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции произошла серия сильных землетрясений
    Four earthquakes strike Türkiye in single day
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    MiniBoss

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