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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов

    Индивидуальные
    • 04 октября, 2026
    • 17:27
    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов

    Кубок мира, организованный во Дворце водных видов спорта в Баку 1-3 октября Федерацией плавания Азербайджана (ASF) при поддержке Министерства молодежи и спорта, запомнился рядом рекордов.

    Как сообщили Report в ASF, в соревнованиях под названием "Шелковый путь" приняли участие 216 спортсменов из 44 стран. Азербайджан на турнире представляли 15 пловцов.

    Несмотря на то что азербайджанская сборная не смогла завоевать медали, спортсмены сумели улучшить свои личные результаты. Так, пловцы обновили 16 личных и 7 рекордов Азербайджана.

    В рамках соревнований были зафиксированы и рекордные результаты международного уровня. Представитель Австралии Кэмерон Макэвой, показав результат 20,22 секунды на дистанции 50 метров вольным стилем, обновил рекорд Кубка мира. Россиянин Егор Корнев, показав результат 44,84 секунды на дистанции 100 метров вольным стилем, повторил мировой рекорд.

    В сумме очков по итогам Кубка мира, среди мужчин первое место занял Егор Корнев (Россия), второе - Люк Барр (США), третье - Питер Кутси (Южно-Африканская Республика).

    Среди женщин победу одержала Маррит Стенберген (Нидерланды), Рос Ваноттердейк (Бельгия) заняла второе место, Юй Итин (Китай) расположилась на третьей ступени.

    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов
    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов
    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов
    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов
    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов
    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов
    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов
    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов
    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов
    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов
    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов
    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов
    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов
    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов
    На Кубке мира по плаванию в Баку зафиксирован ряд рекордов

    Кубок мира по плаванию Федерация плавания Азербайджана Министерство молодежи и спорта Азербайджана
    Фото
    Bakıda keçirilmiş üzgüçülük üzrə Dünya Kuboku rekordlarla yadda qalıb
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