İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Bagira Systems" Azərbaycanda simulyasiya mərkəzləri yarada bilər

    Hərbi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 11:11
    Bagira Systems Azərbaycanda simulyasiya mərkəzləri yarada bilər

    İsrailin "Bagira Systems" şirkəti Azərbaycanda simulyasiya mərkəzlərinin mümkün yaradılması üzərində iş aparır.

    Bu barədə "Report"a "ADEX 2026" Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində şirkətin bu ölkədəki nümayəndəsi Səfər Qurbanov bildirib.

    "Yaxın gələcəkdə Azərbaycanda "Bagira Systems" simulyasiya mərkəzlərinin yaradılması ehtimalı var. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir", - o deyib.

    S.Qurbanovun sözlərinə görə, şirkətin trenajor sistemləri hərbi qulluqçuların və şəxsi heyətin hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün nəzərdə tutulub. "Bagira Systems"in layihələri bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Almaniya, Çexiya və Ukraynada həyata keçirilib.

    Bununla belə, şirkət nümayəndəsi dəqiqləşdirib ki, hazırda onların Azərbaycanla qüvvədə olan müqavilələri yoxdur, lakin "gələcəkdə onların yaranması ehtimalı var".

    Bagira Systems Azərbaycanda simulyasiya mərkəzləri yarada bilər
    Bagira Systems Azərbaycanda simulyasiya mərkəzləri yarada bilər
    VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Bagira Systems İsrail Dövləti
    Foto
    Bagira Systems может создать симуляционные центры в Азербайджане- ЭКСКЛЮЗИВ
    Foto
    Bagira Systems may establish simulation centers in Azerbaijan – EXCLUSIVE
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:38

    Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər

    Digər ölkələr
    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti