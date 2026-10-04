ФРГ выделила Украине помощь на сумму более €1,3 млрд

Германия выделила Украине масштабный пакет помощи на сумму более 1,3 млрд евро.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве.

По его словам, миллиард евро будет направлен на военные нужды, остальные 350 млн - на энергетические. Военная составляющая пакета включает средства на производство новых перехватчиков, в частности против реактивных БПЛА "Шахед".

В целом, как уточнил Зеленский, на сегодняшний день у Украины с германской стороной заключено 15 соглашений и документов.

"Большинство из них касаются взаимодействия в сфере безопасности, производства, соответствующих закупок, наших заказов для немецкой промышленности, совместных проектов в Украине", – сообщил президент.

Глава германского правительства, в свою очередь, сообщил о согласовании дополнительного военного сотрудничества с Украиной, однако не стал раскрывать его подробности.