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    ФРГ выделила Украине помощь на сумму более €1,3 млрд

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 17:15
    ФРГ выделила Украине помощь на сумму более €1,3 млрд

    Германия выделила Украине масштабный пакет помощи на сумму более 1,3 млрд евро.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве.

    По его словам, миллиард евро будет направлен на военные нужды, остальные 350 млн - на энергетические. Военная составляющая пакета включает средства на производство новых перехватчиков, в частности против реактивных БПЛА "Шахед".

    В целом, как уточнил Зеленский, на сегодняшний день у Украины с германской стороной заключено 15 соглашений и документов.

    "Большинство из них касаются взаимодействия в сфере безопасности, производства, соответствующих закупок, наших заказов для немецкой промышленности, совместных проектов в Украине", – сообщил президент.

    Глава германского правительства, в свою очередь, сообщил о согласовании дополнительного военного сотрудничества с Украиной, однако не стал раскрывать его подробности.

    Владимир Зеленский Фридрих Мерц Российско-украинский конфликт Украина Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Almaniya Ukraynaya 1,3 milyard avrodan çox dəyərində yeni yardım paketi ayırıb
    Germany allocates €1.3 billion aid package for Ukraine
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