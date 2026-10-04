Almaniya Ukraynaya 1,3 milyard avrodan çox dəyərində yeni yardım paketi ayırıb
- 04 oktyabr, 2026
- 16:48
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Almaniya Ukraynaya ümumi dəyəri 1,3 milyard avrodan çox olan yeni hərtərəfli yardım paketi ayırıb.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Almaniya kansleri Fridrix Mertslə Kiyevdə keçirilən birgə mətbuat konfransında məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, yardım paketinə silahlar, Ukraynanın enerji sektoruna dəstək, həmçinin "Shahed" PUA-larına qarşı mübarizə aparmaq üçün yeni ələkeçirici dronların istehsalına maliyyə vəsaitinin ayrılması daxildir.
"Ukrayna üçün dəyəri 1,3 milyard avrodan çox olan yeni hərtərəfli dəstək paketi var. Buraya hazırda bizə kömək edəcək silahlar, enerji sektorumuza dəstək, həmçinin qarşıdan gələn qış üçün çox mühüm enerji paketi daxildir", – deyə Zelenski bildirib.
Zelenskinin sözlərinə görə, hazırkı razılaşmalar çərçivəsində Ukrayna və Almaniya təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa dair 15 saziş və sənəd də imzalayıb. Bu sənədlər silah istehsalı, müvafiq satınalmalar, Ukraynanın Almaniya sənayesi üçün sifarişləri, həmçinin birbaşa Ukraynada həyata keçiriləcək birgə layihələri əhatə edir. Prezident bu razılaşmaların ümumi dəyərini 8,5 milyard avrodan çox qiymətləndirib.
F. Merts isə bildirib ki, Ukrayna ilə əlavə hərbi əməkdaşlıq da razılaşdırılıb. Kansler detalları jurnalistlərə açıqlamaqdan imtina edib. Almaniya Kansleri Rusiyanın hərbi təhdidləri fonunda Kiyev səfərini qabardıb. "Almaniya limitsiz olaraq Ukraynanın yanındadır.Ukraynanı həlledici həftə gözləyir, ona görə də mən bu gün Kiyevdəyəm", - Merts bildirib.
Almaniya Kansleri əlavə edib ki, Rusiya iqtisadiyyatı müharibəni uzun müddət davam etdirməyə qadir deyil: "Rusiya iqtisadiyyatı müharibə səbəbindən tənəzzülün pik həddini yaşayır "- Almaniya Kansleri vurğulayıb.
Kansler bildirib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlıq birgə layihələri və biznes fəaliyyətini də əhatə etməlidir.