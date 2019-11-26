Главный маршал: Азербайджан является надежным партнером НАТО

Азербайджан является надежным партнером НАТО.

Как сообщает Report, об этом на прошедшей 26 ноября встрече с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым сказал председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации сэр Стюарт Пич.

Высоко оценив участие нашей страны в борьбе против терроризма, ее значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане и особо подчеркнув активное участие азербайджанских военнослужащих во многих программах Альянса, главный маршал авиации особо подчеркнул уровень подготовки наших офицеров, проходящих службу в различных штабах НАТО.

Главный маршал авиации сэр Стюарт Пич отметив, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана, подчеркнул, что Альянс выступает за мирное решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.