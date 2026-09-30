Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Азербайджанский дрон "Боран" представлен на ADEX-2026

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 17:03
    Азербайджанский дрон Боран представлен на ADEX-2026

    Азербайджан произвел новый дрон "Боран", предназначенный для доставки к цели снарядов и ручных гранат.

    Как сообщает Report, беспилотник впервые демонстрируется на выставке ADEX-2026.

    Система кассетного типа позволяет размещать на дроне боеприпасы различных калибров. Согласно представленной информации, "Боран" может нести 10 снарядов калибра 60 мм, 6 снарядов калибра 80 мм и 12 ручных гранат.

    Камера, расположенная в нижней части аппарата, позволяет оператору наблюдать за местностью и целью. После определения цели боеприпасы сбрасываются с дрона. Выполнив задачу, аппарат возвращается.

    Азербайджанский дрон Боран представлен на ADEX-2026
    Азербайджанский дрон Боран представлен на ADEX-2026
    Международная военная выставка ADEX-2026
    Фото
    Azərbaycan yeni mərmiatan dron istehsal edib
    Фото
    Azerbaijan's Boran drone showcased at ADEX-2026
    MiniBoss
    MiniBoss

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