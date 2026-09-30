Азербайджанский дрон "Боран" представлен на ADEX-2026

Азербайджан произвел новый дрон "Боран", предназначенный для доставки к цели снарядов и ручных гранат.

Как сообщает Report, беспилотник впервые демонстрируется на выставке ADEX-2026.

Система кассетного типа позволяет размещать на дроне боеприпасы различных калибров. Согласно представленной информации, "Боран" может нести 10 снарядов калибра 60 мм, 6 снарядов калибра 80 мм и 12 ручных гранат.

Камера, расположенная в нижней части аппарата, позволяет оператору наблюдать за местностью и целью. После определения цели боеприпасы сбрасываются с дрона. Выполнив задачу, аппарат возвращается.