Азербайджанский дрон "Боран" представлен на ADEX-2026
Армия
- 30 сентября, 2026
- 17:03
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан произвел новый дрон "Боран", предназначенный для доставки к цели снарядов и ручных гранат.
Как сообщает Report, беспилотник впервые демонстрируется на выставке ADEX-2026.
Система кассетного типа позволяет размещать на дроне боеприпасы различных калибров. Согласно представленной информации, "Боран" может нести 10 снарядов калибра 60 мм, 6 снарядов калибра 80 мм и 12 ручных гранат.
Камера, расположенная в нижней части аппарата, позволяет оператору наблюдать за местностью и целью. После определения цели боеприпасы сбрасываются с дрона. Выполнив задачу, аппарат возвращается.
Фото
Фото
Последние новости
17:22
Фото
На выставке ADEX 2026 представлен азербайджанский дрон-камикадзе Arrow 3Армия
17:19
Фото
Азербайджан и Узбекистан подписали план "Двустороннего военного сотрудничества"Армия
17:16
Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии возросло до 78 человекДругие страны
17:15
Фото
На ADEX 2026 продемонстрирован новый автомат производства АзербайджанаАрмия
17:09
Наставник сборной Лихтенштейна: Азербайджан - фаворит матчаФутбол
17:06
Фото
Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в НишеЭнергетика
17:03
Фото
Азербайджанский дрон "Боран" представлен на ADEX-2026Армия
17:00
Сменился глава СП по проекту подводного кабеля через Черное мореЭнергетика
17:00
Фото