İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan yeni mərmiatan dron istehsal edib

    Hərbi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 16:47
    Azərbaycan yeni mərmiatan dron istehsal edib

    Azərbaycan yeni mərmiatan dron istehsal edib.

    "Report" xəbər verir ki, "Boran" dronu mərmi və əl qumbaralarının daşınması üçün nəzərdə tutulub və ilk dəfə ADEX-2026-da nümayiş edilir.

    "Boran" adlı dron mərmi və əl qumbaralarının hədəfə çatdırılması məqsədilə hazırlanıb.

    Dronun üzərində kaset tipli sistem vasitəsilə müxtəlif çaplı sursatların yerləşdirilməsi mümkündür.

    Təqdim olunan məlumata görə, dron 60 millimetrlik 10 ədəd, 80 millimetrlik 6 ədəd mərmi və 12 ədəd əl qumbarası daşıya bilir.

    Dronun aşağı hissəsində yerləşdirilən kamera vasitəsilə operator ərazini və hədəfi müşahidə edir. Hədəf müəyyənləşdirildikdən sonra sursatlar drondan buraxılır və aparat tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra geri qayıdır.

    Azərbaycan yeni mərmiatan dron istehsal edib
    Azərbaycan yeni mərmiatan dron istehsal edib

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Azərbaycanın silah istehsalı
    Foto
    Азербайджанский дрон "Боран" представлен на ADEX-2026
    Foto
    Azerbaijan's Boran drone showcased at ADEX-2026
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