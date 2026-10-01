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    Элвис Алам: Доминикана намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 20:36
    Элвис Алам: Доминикана намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном

    Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Доминиканской Республикой придали импульс дальнейшему расширению межрегионального партнерства двух стран.

    Об этом турецкому бюро Report сказал посол-нерезидент Доминиканы в Азербайджане Элвис Антонио Алам.

    Он отметил, что данный документ способствовал дальнейшему укреплению двусторонних связей, открыв путь к интеграции Баку со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а Санто-Доминго - с тюркскими и юнокавказскими государствами.

    По словам посла, отмена визового режима способствовала переходу отношений между Доминиканой и Азербайджаном на качественно новый уровень: "Соглашение подразумевает, что граждане обеих стран с обычными паспортами смогут въезжать и пребывать в другой стране без визы в течение 90 дней. Введение безвизового режима не только упростит процедуры поездок, но и поспособствует развитию межнационального диалога".

    Дипломат также выразил удовлетворение расширением отношений между двумя странами, отметив вклад в этот процесс посла Азербайджана в Доминикане Руслана Рзаева

    Алам отметил, что стороны также обсуждают возможность упрощения авиасообщения: "В том числе на повестке стимулирование взаимного туристического потока, создание новых инвестиционных возможностей для наших предпринимателей. В частности, будет создана основа для реализации совместных проектов в направлении сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, логистики и внедрения модели ASAN Xidmət в нашей стране".

    Элвис Антонио Алам Доминиканская Республика Азербайджан
    Elvis Alam: Dominikan Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir
    Azerbaijan-Dominica ties gain new momentum, ambassador says
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