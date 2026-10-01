Элвис Алам: Доминикана намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном

Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Доминиканской Республикой придали импульс дальнейшему расширению межрегионального партнерства двух стран.

Об этом турецкому бюро Report сказал посол-нерезидент Доминиканы в Азербайджане Элвис Антонио Алам.

Он отметил, что данный документ способствовал дальнейшему укреплению двусторонних связей, открыв путь к интеграции Баку со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а Санто-Доминго - с тюркскими и юнокавказскими государствами.

По словам посла, отмена визового режима способствовала переходу отношений между Доминиканой и Азербайджаном на качественно новый уровень: "Соглашение подразумевает, что граждане обеих стран с обычными паспортами смогут въезжать и пребывать в другой стране без визы в течение 90 дней. Введение безвизового режима не только упростит процедуры поездок, но и поспособствует развитию межнационального диалога".

Дипломат также выразил удовлетворение расширением отношений между двумя странами, отметив вклад в этот процесс посла Азербайджана в Доминикане Руслана Рзаева

Алам отметил, что стороны также обсуждают возможность упрощения авиасообщения: "В том числе на повестке стимулирование взаимного туристического потока, создание новых инвестиционных возможностей для наших предпринимателей. В частности, будет создана основа для реализации совместных проектов в направлении сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, логистики и внедрения модели ASAN Xidmət в нашей стране".