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Азербайджанские военнослужащие проходят учения в Карсе и Кайсери

Азербайджанские военнослужащие проходят учения в Карсе и Кайсери Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии демонстрируют высокий профессионализм на “Зимних учениях-2021”, проводимых в Турецкой Республике.
Армия
4 февраля 2021 г. 18:59
Азербайджанские военнослужащие проходят учения в Карсе и Кайсери

Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии демонстрируют высокий профессионализм на “Зимних учениях-2021”, проводимых в Турецкой Республике.

Как сообщает Report, одна группа была привлечена к учениям в учебном центре в труднодоступных и снежных районах в Карсе, другая группа - в Центре подготовки парашютистов-коммандос в Кайсери.

При этом проверяются также возможности расселения в местности в зимних условиях и оснащенность состава, выполняющего задачи по ведению боевых действий на территориях, отличающихся сложным климатом и рельефом.

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Версия на английском языке Azerbaijani servicemen hold military exercises in Kars, Kayseri
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçiləri Qars və Kayseridə hərbi təlim keçirlər

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