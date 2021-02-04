Азербайджанские военнослужащие проходят учения в Карсе и Кайсери

Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии демонстрируют высокий профессионализм на “Зимних учениях-2021”, проводимых в Турецкой Республике.

Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии демонстрируют высокий профессионализм на “Зимних учениях-2021”, проводимых в Турецкой Республике.

Как сообщает Report, одна группа была привлечена к учениям в учебном центре в труднодоступных и снежных районах в Карсе, другая группа - в Центре подготовки парашютистов-коммандос в Кайсери.

При этом проверяются также возможности расселения в местности в зимних условиях и оснащенность состава, выполняющего задачи по ведению боевых действий на территориях, отличающихся сложным климатом и рельефом.