    Азербайджанские военные отрабатывают бой в бункерах на учениях в Турции

    Армия
    • 02 мая, 2026
    • 13:39
    Азербайджанские военные отрабатывают бой в бункерах на учениях в Турции

    В Турции продолжаются подготовительные тренировки к многонациональным учениям "EFES-2026", в которых принимают участие и военнослужащие Азербайджанской армии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

    Согласно плану учений, военнослужащие стран-участниц выполняют практические задачи по различным боевым сценариям.

    В соответствии с современными способами ведения боя, группы, принимающие участие в учениях, выполняют задачи по предотвращению атак и диверсий условного противника в населенных пунктах, охране объектов, оказанию первой медицинской помощи раненому военнослужащему с последующей его эвакуацией, а также по ведению боя в туннелях, бункерах и пещерах.

    В ходе учений для уничтожения тяжелой техники и живой силы условного противника используются артиллерия и минометы, а также беспилотные летательные аппараты.

    "Азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий уровень профессионализма и боевой подготовки при выполнении поставленных задач", - отмечает Минобороны.

    Азербайджанские военные отрабатывают бой в бункерах на учениях в Турции

    Азербайджанские военные отрабатывают бой в бункерах на учениях в Турции
    Азербайджанские военные отрабатывают бой в бункерах на учениях в Турции
    Азербайджанские военные отрабатывают бой в бункерах на учениях в Турции
    Азербайджанские военные отрабатывают бой в бункерах на учениях в Турции

    Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə bunker və mağaralarda döyüşün aparılması üzrə tapşırıqları yerinə yetirir
    Azerbaijani troops practicing combat operations in bunkers during exercises in Türkiye

