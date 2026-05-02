    Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə bunker və mağaralarda döyüşün aparılması üzrə tapşırıqları yerinə yetirir

    Hərbi
    • 02 may, 2026
    • 13:19
    Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə bunker və mağaralarda döyüşün aparılması üzrə tapşırıqları yerinə yetirir

    Türkiyədə Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçularının da iştirakı ilə keçirilən "EFES - 2026" çoxmillətli təlimin hazırlıq məşqləri uğurla davam edir.

    Müdafiə Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, təlimin planına uyğun olaraq, iştirakçı ölkələrin hərbi qulluqçuları müxtəlif döyüş ssenariləri üzrə praktiki tapşırıqları icra edirlər.

    Müasir döyüş aparma üsullarına uyğun olaraq, təlim qrupları yaşayış məntəqələrində şərti düşmənin hücum və təxribatlarının qarşısının alınması, obyektlərin mühafizəsi, yaralı hərbi qulluqçuya ilkin tibbi yardımın göstərilərək təxliyə olunması, eləcə də tunel, bunker və mağaralarda döyüşün aparılması üzrə tapşırıqları yerinə yetirirlər.

    Təlimdə şərti düşmənin ağır texnikasının və canlı qüvvəsinin məhv edilməsi məqsədilə top və minaatanlardan, eləcə də pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edilir.

    Azərbaycan hərbi qulluqçuları qarşıya qoyulan tapşırıqların icrası zamanı yüksək peşəkarlıq və döyüş hazırlığı nümayiş etdirirlər.

    Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə bunker və mağaralarda döyüşün aparılması üzrə tapşırıqları yerinə yetirir

    Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə bunker və mağaralarda döyüşün aparılması üzrə tapşırıqları yerinə yetirir
    Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə bunker və mağaralarda döyüşün aparılması üzrə tapşırıqları yerinə yetirir
    Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə bunker və mağaralarda döyüşün aparılması üzrə tapşırıqları yerinə yetirir
    Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə bunker və mağaralarda döyüşün aparılması üzrə tapşırıqları yerinə yetirir

    Азербайджанские военные отрабатывают бой в бункерах на учениях в Турции
    Azerbaijani troops practicing combat operations in bunkers during exercises in Türkiye

