Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе горной подготовки в Грузии
- 01 октября, 2026
- 09:44
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В Центре горной подготовки Министерства обороны Грузии в Сачхере завершился "Базовый летний курс горной подготовки", в котором принимали участие военнослужащие из Азербайджана, Грузии и Турции.
Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.
В ходе курса военнослужащие совершили восхождение и спуск по вертикальным маршрутам, отработали действия по скалолазанию с использованием специального альпинистского снаряжения и применением техники работы руками и ногами. Кроме того, были выполнены различные практические задачи в условиях горной и скалистой местности.
Выступившие на церемонии закрытия отметили важность знаний и навыков, приобретенных участниками курса, а также необходимость продолжения совместной деятельности военнослужащих Азербайджана, Грузии и Турции.
Основная цель курса состоит в совершенствовании практических навыков военнослужащих по выполнению задач в горной и скалистой местности, оттачивании умений правильного и безопасного использования альпинистского снаряжения и обмен опытом между военнослужащими стран-участниц.
В заключение успешно окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты и нагрудные знаки, было сделано фото на память.