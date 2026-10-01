Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе горной подготовки в Грузии

В Центре горной подготовки Министерства обороны Грузии в Сачхере завершился "Базовый летний курс горной подготовки", в котором принимали участие военнослужащие из Азербайджана, Грузии и Турции.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ходе курса военнослужащие совершили восхождение и спуск по вертикальным маршрутам, отработали действия по скалолазанию с использованием специального альпинистского снаряжения и применением техники работы руками и ногами. Кроме того, были выполнены различные практические задачи в условиях горной и скалистой местности.

Выступившие на церемонии закрытия отметили важность знаний и навыков, приобретенных участниками курса, а также необходимость продолжения совместной деятельности военнослужащих Азербайджана, Грузии и Турции.

Основная цель курса состоит в совершенствовании практических навыков военнослужащих по выполнению задач в горной и скалистой местности, оттачивании умений правильного и безопасного использования альпинистского снаряжения и обмен опытом между военнослужащими стран-участниц.

В заключение успешно окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты и нагрудные знаки, было сделано фото на память.