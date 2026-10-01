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    Azərbaycan hərbçiləri Gürcüstanda dağçılıq təlimində iştirak edib

    Hərbi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 09:37
    Azərbaycan hərbçiləri Gürcüstanda dağçılıq təlimində iştirak edib

    Gürcüstan Müdafiə Nazirliyinin Saçxeri Dağçılıq Təlim Mərkəzində Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə keçirilən "Təməl yay dağ təlimi" kursu başa çatıb.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təlim müddətində hərbi qulluqçular şaquli istiqamətdə hərəkət və enmə, xüsusi dağçılıq avadanlıqlarından, əl və ayaq texnikalarından istifadə edərək qayalara dırmanma, həmçinin dağlıq və qayalıq ərazilərdə müxtəlif praktiki tapşırıqları yerinə yetirib.

    Bağlanış mərasimində çıxış edənlər kurs iştirakçılarının əldə etdikləri bilik və bacarıqların əhəmiyyətini, eləcə də Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə hərbi qulluqçuları arasında birgə fəaliyyətlərin bundan sonra da davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər.

    Kursun keçirilməsində əsas məqsəd hərbi qulluqçuların dağlıq və qayalıq ərazilərdə fəaliyyəti üzrə praktiki bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, dağçılıq avadanlıqlarından düzgün və təhlükəsiz istifadə vərdişlərinin artırılması, eləcə də iştirakçı ölkələrin hərbi qulluqçuları arasında təcrübə mübadiləsinin aparılması olub.

    Sonda kursu uğurla başa vuran hərbi qulluqçulara sertifikatlar və döş nişanları təqdim olunub, xatirə şəkilləri çəkdirilib.

    Azərbaycan hərbçiləri Gürcüstanda dağçılıq təlimində iştirak edib
    Azərbaycan hərbçiləri Gürcüstanda dağçılıq təlimində iştirak edib
    Azərbaycan hərbçiləri Gürcüstanda dağçılıq təlimində iştirak edib
    Azərbaycan hərbçiləri Gürcüstanda dağçılıq təlimində iştirak edib
    Azərbaycan hərbçiləri Gürcüstanda dağçılıq təlimində iştirak edib
    Azərbaycan hərbçiləri Gürcüstanda dağçılıq təlimində iştirak edib
    Azərbaycan hərbçiləri Gürcüstanda dağçılıq təlimində iştirak edib
    Azərbaycan hərbçiləri Gürcüstanda dağçılıq təlimində iştirak edib
    Hərbi təlimlər Azərbaycan hərbçiləri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Gürcüstan
    Foto
    Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе горной подготовки в Грузии
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    Azerbaijani Army servicemen attends Mountaineering Training in Georgia
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