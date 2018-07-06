Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсах горных учений в Грузии

Тбилиси. 6 июля. REPORT.AZ/ В грузинской столице в Сачхерской школе горной подготовки имени Бесика Кутателадзе проведены "Основные летние горные подготовительные курсы".
Как сообщает грузинское бюро Report, в курсах, организованных в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира" приняли участие военнослужащие из Грузии, Азербайджана, Чехии, Польши, США, Латвии, Литвы и Эстонии.
6 июля состоялась церемония закрытия курсов. В церемонии приняли участие офицеры аппарата военных атташе Азербайджана в Грузии.
По окончании курса военные сдали тестовые экзамены и получили сертификаты. Среди них есть пятеро военнослужащих из Азербайджана.
Отметим, что военнослужащие в ходе 21-дневных учений прошли основные летние горные подготовительные, средние летние горные подготовительные, основные зимние горные подготовительные, средние зимние горные подготовительные курсы, и в итоге завершили курс лидерства.
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