 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсах горных учений в Грузии

    © Report

    Тбилиси. 6 июля. REPORT.AZ/ В грузинской столице в Сачхерской школе горной подготовки имени Бесика Кутателадзе проведены "Основные летние горные подготовительные курсы".

    Как сообщает грузинское бюро Report, в курсах, организованных в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира" приняли участие военнослужащие из Грузии, Азербайджана, Чехии, Польши, США, Латвии, Литвы и Эстонии.

    6 июля состоялась церемония закрытия курсов. В церемонии приняли участие офицеры аппарата военных атташе Азербайджана в Грузии.

    По окончании курса военные сдали тестовые экзамены и получили сертификаты. Среди них есть пятеро военнослужащих из Азербайджана.

    Отметим, что военнослужащие в ходе 21-дневных учений прошли основные летние горные подготовительные, средние летние горные подготовительные, основные зимние горные подготовительные, средние зимние горные подготовительные курсы, и в итоге завершили курс лидерства.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi