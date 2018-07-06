Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсах горных учений в Грузии

© Report https://report.az/storage/news/a25135d6ce5e6f73112b1eeab5a36f40/262a2b37-4fe6-4297-806a-57080576d466_292.jpg

Тбилиси. 6 июля. REPORT.AZ/ В грузинской столице в Сачхерской школе горной подготовки имени Бесика Кутателадзе проведены "Основные летние горные подготовительные курсы".

Как сообщает грузинское бюро Report, в курсах, организованных в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира" приняли участие военнослужащие из Грузии, Азербайджана, Чехии, Польши, США, Латвии, Литвы и Эстонии.

6 июля состоялась церемония закрытия курсов. В церемонии приняли участие офицеры аппарата военных атташе Азербайджана в Грузии.

По окончании курса военные сдали тестовые экзамены и получили сертификаты. Среди них есть пятеро военнослужащих из Азербайджана.

Отметим, что военнослужащие в ходе 21-дневных учений прошли основные летние горные подготовительные, средние летние горные подготовительные, основные зимние горные подготовительные, средние зимние горные подготовительные курсы, и в итоге завершили курс лидерства.