Миротворческий контингент Азербайджана в полном составе выведен из Афганистана

Миротворческий контингент Азербайджана, выполнявший служебные обязанности в Кабульском международном аэропорту, в составе 120 человек был выведен из Афганистана 26 августа примерно в 01:00.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"В настоящее время азербайджанские миротворцы, их оружие и военное имущество переправлены в Анкару воздушным транспортом. В ближайшее время планируется их возвращение на Родину",- заявили в Минобороны.
Успешно справившись с поставленными задачами совместно с силами братской Турции, азербайджанские миротворцы выполнили свои обязанности на высоком профессиональном уровне, обеспечив безопасность в Афганистане.