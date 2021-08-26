Миротворческий контингент Азербайджана в полном составе выведен из Афганистана

Азербайджанские миротворцы в полном составе выведены из Афганистана.

Миротворческий контингент Азербайджана, выполнявший служебные обязанности в Кабульском международном аэропорту, в составе 120 человек был выведен из Афганистана 26 августа примерно в 01:00.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В настоящее время азербайджанские миротворцы, их оружие и военное имущество переправлены в Анкару воздушным транспортом. В ближайшее время планируется их возвращение на Родину",- заявили в Минобороны.

Успешно справившись с поставленными задачами совместно с силами братской Турции, азербайджанские миротворцы выполнили свои обязанности на высоком профессиональном уровне, обеспечив безопасность в Афганистане.