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    ​Азербайджанские миротворцы отправлены в Афганистан

    Группа из 35-ти человек в соответствии с планом в порядке ротации отправлена в Афганистан

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Группа военнослужащих ВС Азербайджанской Республики из 35 человек в порядке ротации была отправлена в Афганистан, чтобы проходить службу в составе небоевой миссии "Решительная поддержка", которая осуществляется НАТО в Афганистане с января 2015 года.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства обороны.

    Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

    В миротворческой миссии в Афганистане участвуют 94 военнослужащих, в том числе два военных врача и два офицера инженерно-фортификационных войск.  

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