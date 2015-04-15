​Азербайджанские миротворцы отправлены в Афганистан

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Группа военнослужащих ВС Азербайджанской Республики из 35 человек в порядке ротации была отправлена в Афганистан, чтобы проходить службу в составе небоевой миссии "Решительная поддержка", которая осуществляется НАТО в Афганистане с января 2015 года.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства обороны.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

В миротворческой миссии в Афганистане участвуют 94 военнослужащих, в том числе два военных врача и два офицера инженерно-фортификационных войск.