Проведены тактико-специальные учения инженерно-саперных подразделений армии Азербайджана

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены тактико-специальные учения инженерно-саперных бригад Вооруженных сил Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

В ходе учений были выполнены задачи по приведению подразделений в состояние боевой готовности, их выдвижению в районы сосредоточения и размещению на территории, а также подготовке к инженерному обеспечению наступательных операций.

Руководители учений и командование высоко оценили практическую подготовку, умения и навыки личного состава.