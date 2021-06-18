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Азербайджан задействует на учениях "Анатолийский орел - 2021" четыре самолета

Азербайджан задействует на учениях "Анатолийский орел - 2021" четыре самолета Международные лётно-тактические учения "Анатолийский орел - 2021" с участием военнослужащих из разных стран стартуют 21 июня на авиабазе в турецком городе Конья. Об этом Report сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.
Армия
18 июня 2021 г. 15:07
Азербайджан задействует на учениях Анатолийский орел - 2021 четыре самолета
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Международные лётно-тактические учения "Анатолийский орел - 2021" с участием военнослужащих из разных стран стартуют 21 июня на авиабазе в турецком городе Конья. Об этом Report сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Сначала был представлен подробный брифинг о планировании учений, процессе и ходе подготовки к ним, а также задачах, которые будут выполняться поэтапно.
В международных лётно-тактических учениях "Анатолийский орел - 2021" задействованы два самолета МиГ-29 и два самолета Су-25 ВВС Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan to join Anatolian Eagle - 2021 exercises with four aircraft
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan “Anadolu Qartalı - 2021” təlimində 4 təyyarə ilə iştirak edəcək

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