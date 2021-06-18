Азербайджан задействует на учениях "Анатолийский орел - 2021" четыре самолета

Международные лётно-тактические учения "Анатолийский орел - 2021" с участием военнослужащих из разных стран стартуют 21 июня на авиабазе в турецком городе Конья. Об этом Report сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Международные лётно-тактические учения "Анатолийский орел - 2021" с участием военнослужащих из разных стран стартуют 21 июня на авиабазе в турецком городе Конья. Об этом Report сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Сначала был представлен подробный брифинг о планировании учений, процессе и ходе подготовки к ним, а также задачах, которые будут выполняться поэтапно.

В международных лётно-тактических учениях "Анатолийский орел - 2021" задействованы два самолета МиГ-29 и два самолета Су-25 ВВС Азербайджана.