Азербайджан произвел вооруженную беспилотную самоходную платформу
Армия
- 30 сентября, 2026
- 17:00
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане произведена вооруженная беспилотная самоходная платформа с максимальной грузоподъемностью более 600 кг.
Как сообщает Report, роботы SIQR01 и SIQR02, выпущенные в 2026 году, впервые представлены на выставке ADEX-2026.
Платформа построена на гусеничном шасси и предназначена преимущественно для передвижения по местности, перевозки грузов, наблюдения и транспортировки различного оборудования специального назначения.
Согласно данным каталога, длина платформы составляет 2 метра, ширина - 1,2 метра, высота - 0,6 метра. Масса без нагрузки - около 950 кг, максимальная полезная нагрузка превышает 600 кг.
Робот способен передвигаться со скоростью около 12 км/ч и работать более пяти часов.
Последние новости
17:22
Фото
На выставке ADEX 2026 представлен азербайджанский дрон-камикадзе Arrow 3Армия
17:19
Фото
Азербайджан и Узбекистан подписали план "Двустороннего военного сотрудничества"Армия
17:16
Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии возросло до 78 человекДругие страны
17:15
Фото
На ADEX 2026 продемонстрирован новый автомат производства АзербайджанаАрмия
17:09
Наставник сборной Лихтенштейна: Азербайджан - фаворит матчаФутбол
17:06
Фото
Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в НишеЭнергетика
17:03
Фото
Азербайджанский дрон "Боран" представлен на ADEX-2026Армия
17:00
Сменился глава СП по проекту подводного кабеля через Черное мореЭнергетика
17:00
Фото