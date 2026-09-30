Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Азербайджан произвел вооруженную беспилотную самоходную платформу

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 17:00
    Азербайджан произвел вооруженную беспилотную самоходную платформу

    В Азербайджане произведена вооруженная беспилотная самоходная платформа с максимальной грузоподъемностью более 600 кг.

    Как сообщает Report, роботы SIQR01 и SIQR02, выпущенные в 2026 году, впервые представлены на выставке ADEX-2026.

    Платформа построена на гусеничном шасси и предназначена преимущественно для передвижения по местности, перевозки грузов, наблюдения и транспортировки различного оборудования специального назначения.

    Согласно данным каталога, длина платформы составляет 2 метра, ширина - 1,2 метра, высота - 0,6 метра. Масса без нагрузки - около 950 кг, максимальная полезная нагрузка превышает 600 кг.

    Робот способен передвигаться со скоростью около 12 км/ч и работать более пяти часов.

    Азербайджан произвел вооруженную беспилотную самоходную платформу
    Азербайджан произвел вооруженную беспилотную самоходную платформу
    Азербайджан произвел вооруженную беспилотную самоходную платформу
    Международная военная выставка ADEX-2026
    Фото
    Azərbaycan insansız özüyeriyən silahlı platforma istehsal edib
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