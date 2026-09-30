Азербайджан произвел вооруженную беспилотную самоходную платформу

В Азербайджане произведена вооруженная беспилотная самоходная платформа с максимальной грузоподъемностью более 600 кг.

Как сообщает Report, роботы SIQR01 и SIQR02, выпущенные в 2026 году, впервые представлены на выставке ADEX-2026.

Платформа построена на гусеничном шасси и предназначена преимущественно для передвижения по местности, перевозки грузов, наблюдения и транспортировки различного оборудования специального назначения.

Согласно данным каталога, длина платформы составляет 2 метра, ширина - 1,2 метра, высота - 0,6 метра. Масса без нагрузки - около 950 кг, максимальная полезная нагрузка превышает 600 кг.

Робот способен передвигаться со скоростью около 12 км/ч и работать более пяти часов.