İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan insansız özüyeriyən silahlı platforma istehsal edib

    Hərbi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 16:37
    Azərbaycan insansız özüyeriyən silahlı platforma istehsal edib

    Azərbaycan insansız hərəkət edən silahlı özüyeriyən platforma istehsal edib.

    "Report" xəbər verir ki, 2026-cı il istehsalı olan SIQR01 və SIQR02 robotlar ilk dəfə ADEX-2026 nümayişə çıxarılıb.

    Tırtıllı şassi üzərində qurulan pilotsuz yerüstü platforma əsasən ərazi üzrə hərəkət, yük daşınması, müşahidə və müxtəlif xüsusi təyinatlı avadanlıqların daşınması üçün nəzərdə tutulub.

    Kataloqda yer alan məlumatlara görə, platformanın uzunluğu 2 metr, eni 1,2 metr, hündürlüyü isə 0,6 metrdir. Yüksüz çəkisi təxminən 950 kiloqram, maksimal faydalı yük qabiliyyəti isə 600 kiloqramdan çoxdur. Robot saatda təxminən 12 kilometr sürətlə hərəkət edə və 5 saatdan artıq işləyə bilir.

    Azərbaycan insansız özüyeriyən silahlı platforma istehsal edib
    Azərbaycan insansız özüyeriyən silahlı platforma istehsal edib
    Azərbaycan insansız özüyeriyən silahlı platforma istehsal edib

    VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Azərbaycanın silah istehsalı
    Foto
    Азербайджан произвел вооруженную беспилотную самоходную платформу
    Foto
    Azerbaijan produces armed unmanned self-propelled platform
    MiniBoss
    MiniBoss

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