Азербайджан представил на ADEX-2026 новый дрон-перехватчик

Азербайджан представил новый дрон-перехватчик на 6-й Азербайджанской Международной оборонной выставке "ADEX 2026" в Бакинском Экспо-центре.

Как сообщает Report, дрон-перехватчик типа BARS разработан азербайджанскими инженерами.

Одной из основных особенностей является обнаружение БПЛА в воздухе и противодействие им. Также предусмотрена тепловизионная камера и система обнаружения/отслеживания целей на основе ИИ.