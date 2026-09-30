Азербайджан представил на ADEX-2026 новый дрон-перехватчик
Армия
- 30 сентября, 2026
- 16:45
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Азербайджан представил новый дрон-перехватчик на 6-й Азербайджанской Международной оборонной выставке "ADEX 2026" в Бакинском Экспо-центре.
Как сообщает Report, дрон-перехватчик типа BARS разработан азербайджанскими инженерами.
Одной из основных особенностей является обнаружение БПЛА в воздухе и противодействие им. Также предусмотрена тепловизионная камера и система обнаружения/отслеживания целей на основе ИИ.
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