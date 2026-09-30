Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Азербайджан представил на ADEX-2026 новый дрон-перехватчик

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 16:45
    Азербайджан представил на ADEX-2026 новый дрон-перехватчик

    Азербайджан представил новый дрон-перехватчик на 6-й Азербайджанской Международной оборонной выставке "ADEX 2026" в Бакинском Экспо-центре.

    Как сообщает Report, дрон-перехватчик типа BARS разработан азербайджанскими инженерами.

    Одной из основных особенностей является обнаружение БПЛА в воздухе и противодействие им. Также предусмотрена тепловизионная камера и система обнаружения/отслеживания целей на основе ИИ.

    Искусственный интеллект (ИИ) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Международная военная выставка ADEX-2026
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    Azərbaycanın PUA-ları aşkarlayıb müdaxilə edən yeni dronu nümayiş olunub
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    Azerbaijan presents new interceptor drone at ADEX 2026
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