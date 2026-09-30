İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycanın PUA-ları aşkarlayıb müdaxilə edən yeni dronu nümayiş olunub

    Hərbi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 16:34
    Azərbaycanın PUA-ları aşkarlayıb müdaxilə edən yeni dronu nümayiş olunub

    Azərbaycan yeni interseptor dron istehsal edib.

    "Report" xəbər verir ki, həmin dron ADEX-2026 sərgisində nümayiş olunur.

    "BARS" tipli interseptor dron azərbaycanlı mühəndislər tərəfindən hazırlanıb.

    Əsas xüsusiyyətlərindən biri PUA-ları havada aşkar edib onlara qarşı müdaxilə etməkdir. Termal kamera və AI əsaslı hədəf aşkarlama/izləmə sistemi də nəzərdə tutulub.

    Azərbaycanın PUA-ları aşkarlayıb müdaxilə edən yeni dronu nümayiş olunub
    Azərbaycanın PUA-ları aşkarlayıb müdaxilə edən yeni dronu nümayiş olunub
    Azərbaycanın PUA-ları aşkarlayıb müdaxilə edən yeni dronu nümayiş olunub

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Süni intellekt (AI) Azərbaycanın silah istehsalı
    Foto
    Азербайджан представил на ADEX-2026 новый дрон-перехватчик
    Foto
    Azerbaijan presents new interceptor drone at ADEX 2026
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