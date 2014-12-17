Азербайджан начнет производство "умных авиабомб"

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В 2014 году министерство оборонной промышленности Азербайджана экспортировало продукцию на сумму около 100 млн. долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью журналистам министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов. По его словам, в 2015 году эта цифра скорее всего возрастет.

Я.Джамалов сказал, что в следующем году министерство планирует начать производство "умных авиабомб".

Министр добавил, что в 2014 году министерство оборонной промышленности выполнило все заказы госорганов: "Министерство способно выполнить еще более крупные заказы".