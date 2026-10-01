Агиль Гурбанов встретился на полях ADEX-2026 с представителями оборонных ведомств Турции и Латвии

Заместитель министра обороны Азербайджана – генеральный директор Агиль Гурбанов провел встречи с представителями оборонных ведомств Турции и Латвии на полях 6-й Азербайджанской Международной оборонной выставки ADEX-2026.

Об этом Report сообщили из Министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что А.Гурбанов встретился с начальником Генштаба ВС Турции генералом армии Сельчуком Байрактароглу, командующим ВМС адмиралом флота Эрджюментом Татлыоглу, командующим Сухопутными войсками генералом армии Метином Токелем и командующим ВВС генералом армии Рафетом Далкыраном. Они посетили стенды, принадлежащие турецким оборонным компаниям, и ознакомились с представленным на них вооружением, техникой, авиационными и летательными средствами.

Также в рамках выставки А. Гурбанов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане начальником Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии генерал-майором Андисом Диланом. На встрече было отмечено, что выставка ADEX-2026 является значимой платформой с точки зрения создания новых возможностей сотрудничества в области оборонной промышленности, обсуждения передовых технологий и инновационных решений, а также развития многосторонних связей.

А. Гурбанов и А.Дилан обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Латвией в области оборонной промышленности и безопасности, а также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.