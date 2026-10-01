İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Aqil Qurbanov "ADEX-2026" sərgisində bir sıra görüşlər keçirib

    Hərbi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 21:31
    Aqil Qurbanov ADEX-2026 sərgisində bir sıra görüşlər keçirib

    Azərbaycanın müdafiə nazirinin müavini – Baş direktor Aqil Qurbanov Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlu, Hərbi Dəniz Qüvvələri komandanı ordu admiralı Ercüment Tatlıoğlu, Quru Qoşunları komandanı ordu generalı Metin Tokel və Hərbi Hava Qüvvələri komandanı ordu generalı Rafet Dalkıran ilə birlikdə "ADEX-2026" 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində iştirak edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, burada qonaqlar Türkiyənin Müdafiə Sənayesi şirkətlərinə məxsus stendləri ziyarət edib, nümayiş etdirilən silah, texnika, aviasiya və uçuş vasitələri ilə tanış olublar.

    Həmçinin sərgi çərçivəsində A. Qurbanov Azərbaycanda səfərdə olan Latviya Milli Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah rəisi general-mayor Andis Dilans ilə görüşüb.

    Görüşdə "ADEX-2026" sərgisinin müdafiə sənayesi sahəsində yeni əməkdaşlıq imkanlarının yaradılması, qabaqcıl texnologiyaların və innovativ həllərin müzakirəsi, həmçinin qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi baxımından əhəmiyyətli platforma olduğu qeyd edilib.

    A. Qurbanov və qonaq Azərbaycanla Latviya arasında müdafiə sənayesi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edib, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər haqqında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Aqil Qurbanov ADEX-2026 sərgisində bir sıra görüşlər keçirib
    Aqil Qurbanov ADEX-2026 sərgisində bir sıra görüşlər keçirib
    Aqil Qurbanov ADEX-2026 sərgisində bir sıra görüşlər keçirib

    Aqil Qurbanov Selçuk Bayraktaroğlu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    Foto
    Агиль Гурбанов встретился на полях ADEX-2026 с представителями оборонных ведомств Турции и Латвии
    Foto
    Agil Gurbanov holds series of meetings within ADEX-2026 exhibition
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