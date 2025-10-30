Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджан и Великобритания подписали План оборонного сотрудничества на 2026/27 год

    Армия
    • 30 октября, 2025
    • 14:28
    Азербайджан и Великобритания подписали План оборонного сотрудничества на 2026/27 год

    Министерства обороны Азербайджана и Великобритании подписали План двустороннего сотрудничества на 2026/27 год.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Великобритании в Баку в соцсети Х.

    "Великобритания гордится тесным сотрудничеством с Азербайджаном в области обороны и своей ролью в Стратегическом партнерстве. Вчера министерства обороны Азербайджана и Великобритании подписали План двустороннего сотрудничества на 2026/27 год. Мы с нетерпением ждем возможности тесного сотрудничества для достижения общих приоритетов", - говорится в сообщении дипмиссии.

    Великобритания Азербайджан посольство Великобритании Минобороны Азербайджана
    Azərbaycan və Britaniya arasında müdafiə sahəsində Əməkdaşlıq Planı imzalanıb
    Azerbaijan, UK sign 2026/27 Defence Bilateral Cooperation Plan

