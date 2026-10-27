Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    ММ одобрил в первом чтении изменения в два кодекса по вопросам подсудности

    Милли Меджлис
    • 27 октября, 2026
    • 12:27
    ММ одобрил в первом чтении изменения в два кодекса по вопросам подсудности

    Милли Меджлис (ММ) одобрил в первом чтении законопроект о внесении поправок в два кодекса, касающихся вопросов подсудности.

    Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в Гражданский и Административно-процессуальный кодексы был представлен для рассмотрения на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    В документе отмечается, что в случае установления судьей факта неподсудности спора данному суду, он предпринимает одно из следующих действий:

    - при обнаружении данного факта в ходе принятия искового заявления к производству суда - отказывает в принятии искового заявления (заявления) или возвращает исковое заявление (заявление);

    - при обнаружении до завершения подготовки дела к рассмотрению в суде - направляет дело в суд по подсудности или прекращает производство по делам, не подлежащим рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

    Согласно документу, в ходе судебного разбирательства направление дела по подсудности или прекращение производства по делу на основании нарушения подсудности по инициативе судьи недопустимо.

    Подача ходатайства о подсудности в процессе судебного разбирательства возможна лишь тогда, когда лицо, участвующее в деле, докажет, что подача такого ходатайства до окончания подготовки дела к судебному разбирательству, а по делам о мелких исках в рамках упрощенного производства - в срок, предусмотренный статьей 284-5.2 настоящего Кодекса, была невозможна по независящим от него обстоятельствам.

    Согласно документу, при наличии заявления участвующего в деле лица о подсудности или при возникновении вопроса о подсудности по инициативе судьи, судья выносит обоснованное определение об отказе в принятии искового заявления (заявления), о возвращении искового заявления (заявления), о прекращении производства по делу, о направлении дела по подсудности или об отклонении заявления о подсудности (о прекращении в связи с подсудностью).

    После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Гражданский кодекс Кодекс об административных правонарушениях Административно-процессуальный кодекс
    MM məhkəmə aidiyyəti ilə əlaqədar iki məcəllədə dəyişiklik layihəsini I oxunuşda qəbul edib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    13:46
    В Британии двум подозреваемым предъявили обвинения по делу об авиабазе
    Другие страны
    13:45
    Азербайджан и нидерландская C. Steinweg Group обсудили увеличение грузопотока по Среднему коридору
    Инфраструктура
    13:40
    Фарид Шафиев: Азербайджан и ЕС должны закрепить углубление партнерства новым соглашением
    Внешняя политика
    13:38
    FT: Четыре авиакомпании США могут сэкономить $580 млн в год из-за похудевших пассажиров
    Это интересно
    13:30
    Фарид Шафиев: Требование Азербайджана к Армении по конституции не является чрезмерным
    Внешняя политика
    13:24
    Мырадалиев: Межкультурный диалог требует постоянной работы во имя мира
    Внешняя политика
    13:24
    Эксперт призвал создать новые инструменты борьбы с цифровым расизмом
    Kультурная политика
    13:18
    Представитель ЮНЕСКО: Женщины недостаточно привлекаются к принятию решений
    Внешняя политика
    13:17
    Мирзоян: TRIPP позволит Армении через Азербайджан налаживать связи с третьими странами
    В регионе
    Лента новостей