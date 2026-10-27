ММ одобрил в первом чтении изменения в два кодекса по вопросам подсудности

Милли Меджлис (ММ) одобрил в первом чтении законопроект о внесении поправок в два кодекса, касающихся вопросов подсудности.

Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в Гражданский и Административно-процессуальный кодексы был представлен для рассмотрения на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В документе отмечается, что в случае установления судьей факта неподсудности спора данному суду, он предпринимает одно из следующих действий:

- при обнаружении данного факта в ходе принятия искового заявления к производству суда - отказывает в принятии искового заявления (заявления) или возвращает исковое заявление (заявление);

- при обнаружении до завершения подготовки дела к рассмотрению в суде - направляет дело в суд по подсудности или прекращает производство по делам, не подлежащим рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно документу, в ходе судебного разбирательства направление дела по подсудности или прекращение производства по делу на основании нарушения подсудности по инициативе судьи недопустимо.

Подача ходатайства о подсудности в процессе судебного разбирательства возможна лишь тогда, когда лицо, участвующее в деле, докажет, что подача такого ходатайства до окончания подготовки дела к судебному разбирательству, а по делам о мелких исках в рамках упрощенного производства - в срок, предусмотренный статьей 284-5.2 настоящего Кодекса, была невозможна по независящим от него обстоятельствам.

Согласно документу, при наличии заявления участвующего в деле лица о подсудности или при возникновении вопроса о подсудности по инициативе судьи, судья выносит обоснованное определение об отказе в принятии искового заявления (заявления), о возвращении искового заявления (заявления), о прекращении производства по делу, о направлении дела по подсудности или об отклонении заявления о подсудности (о прекращении в связи с подсудностью).

После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.