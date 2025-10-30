İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan və Britaniya arasında müdafiə sahəsində Əməkdaşlıq Planı imzalanıb

    Hərbi
    • 30 oktyabr, 2025
    • 14:36
    Azərbaycan və Britaniya arasında müdafiə sahəsində Əməkdaşlıq Planı imzalanıb

    Azərbaycan və Böyük Britaniya Müdafiə nazirlikləri 2026/27-ci illər üçün ikitərəfli əməkdaşlıq planı imzalayıb.

    Bu barədə "Report" Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliyinin "X" hesabındakı paylaşımına istinadən məlumat yayıb.

    "Böyük Britaniya Azərbaycanla müdafiə sahəsində sıx əməkdaşlığı və Strateji tərəfdaşlıqdakı rolu ilə fəxr edir. Dünən Azərbaycan və Böyük Britaniya Müdafiə nazirlikləri arasında 2026/27-ci illər üzrə İkitərəfli Əməkdaşlıq Planı imzalanıb. Biz ümumi prioritetlərə nail olmaq üçün sıx əməkdaşlıq etmək imkanını səbirsizliklə gözləyirik", - diplomatik nümayəndəliyin məlumatında deyilir.

    Böyük Britaniya Azərbaycan müdafiə
    Азербайджан и Великобритания подписали План оборонного сотрудничества на 2026/27 год
    Azerbaijan, UK sign 2026/27 Defence Bilateral Cooperation Plan

    Son xəbərlər

    14:52

    Azərbaycandan Türkiyəyə ixrac ediləcək 163,4 ton almada uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Digər
    14:49

    Azərbaycan Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun illik iclasında iştirak edir

    Maliyyə
    14:43
    Foto

    SOCAR-ın təşkilatçılığı ilə Hüquq və Uyğunluq Forumu keçirilib

    Energetika
    14:40

    Fransalı futbolçu Azərbaycan millisi ilə oyundan əvvəl zədələnib

    Futbol
    14:36

    Azərbaycan və Britaniya arasında müdafiə sahəsində Əməkdaşlıq Planı imzalanıb

    Hərbi
    14:36

    Xəstəxana: Yadigar Muradovun vəziyyəti ağır olaraq qalır

    İncəsənət
    14:29

    Azərbaycanın meyvə-tərəvəzi Qazaxıstana "yaşıl dəhliz"lə daşınacaq - EKSKLÜZİV

    Biznes
    14:28

    "Mançester Siti"nin futbolçusu İngiltərənin başqa klubuna keçə bilər

    Futbol
    14:28

    İlham Əliyev ASB-nin 2026-cı ildə Ermənistanda keçiriləcək sammitində iştirak etmək niyyətində deyil

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti