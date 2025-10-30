Azərbaycan və Britaniya arasında müdafiə sahəsində Əməkdaşlıq Planı imzalanıb
Hərbi
- 30 oktyabr, 2025
- 14:36
Azərbaycan və Böyük Britaniya Müdafiə nazirlikləri 2026/27-ci illər üçün ikitərəfli əməkdaşlıq planı imzalayıb.
Bu barədə "Report" Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliyinin "X" hesabındakı paylaşımına istinadən məlumat yayıb.
"Böyük Britaniya Azərbaycanla müdafiə sahəsində sıx əməkdaşlığı və Strateji tərəfdaşlıqdakı rolu ilə fəxr edir. Dünən Azərbaycan və Böyük Britaniya Müdafiə nazirlikləri arasında 2026/27-ci illər üzrə İkitərəfli Əməkdaşlıq Planı imzalanıb. Biz ümumi prioritetlərə nail olmaq üçün sıx əməkdaşlıq etmək imkanını səbirsizliklə gözləyirik", - diplomatik nümayəndəliyin məlumatında deyilir.
