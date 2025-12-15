WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Daha beş tibb müəssisəsində ilkin dializ kateterinin qoyulması xidməti təşkil ediləcək

    Sağlamlıq
    • 15 dekabr, 2025
    • 17:45
    Daha beş tibb müəssisəsində ilkin dializ kateterinin qoyulması xidməti təşkil ediləcək

    Azərbaycanda daha beş tibb müəssisəsində ilkin dializ kateterinin qoyulması xidməti təşkil ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov "İlin yekunlarına və növbəti il üçün qarşıya qoyulan hədəflərə dair" müşavirədə deyib.

    Onun sözlərinə görə, son aylarda aparılan təhlillər nəticəsində ilkin dializ kateterinin qoyulması xidmətinin yalnız məhdud sayda müəssisədə mövcud olduğu müəyyən edilib və görülən tədbirlər nəticəsində hazırda bu xidmət 9 tibb müəssisəsində tətbiq olunur:

    "Növbəti mərhələdə daha 5 müəssisədə bu xidmətin təşkili planlaşdırılır. Bundan əlavə, son 7 ay ərzində 30-a yaxın müəssisədə ehtiyat qan tədarükü otaqları yaradılıb".

    Vüqar Qurbanov TƏBİB ilkin dializ kateteri
    TƏBİB анонсировал расширение диализной помощи в Азербайджане

    Son xəbərlər

    17:57

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki torpaqlarla bağlı II investisiya müsabiqəsi elan olunub

    ASK
    17:55

    2025-ci ilin ilk 10 ayında TƏBİB üzrə ümumi gəlir 1 milyard manatdan çox təşkil edib

    Sağlamlıq
    17:48

    TƏBİB rəhbəri bəzi tibb müəssisələrində əlavə ödənişlə bağlı tələbin qarşısını almaq üçün tapşırıq verib

    Sağlamlıq
    17:48

    Sumqayıtda 19 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    17:46

    Rəqəmsal Logistika Platformasının "Ticarət bələdçisi" modulu istifadəyə hazırdır

    İKT
    17:45

    Daha beş tibb müəssisəsində ilkin dializ kateterinin qoyulması xidməti təşkil ediləcək

    Sağlamlıq
    17:44

    "Ordu"nun baş məşqçisi: "Uğurun səbəbi düzgün məşqlər, intizam və kollektiv ruhdur"

    Komanda
    17:43

    Amnistiya təşəbbüsü İlham Əliyevin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının dayandığını göstərir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:42
    Foto

    TƏBİB-də 11 ayın yekunları və qarşıya qoyulan hədəflər müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti