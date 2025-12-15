Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    TƏBİB анонсировал расширение диализной помощи в Азербайджане

    Здоровье
    • 15 декабря, 2025
    • 18:09
    TƏBİB анонсировал расширение диализной помощи в Азербайджане

    В Азербайджане планируется расширить услугу по установке первичного диализного катетера еще в пяти медицинских учреждениях.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вюгар Гурбанов, выступая на совещании, посвященном итогам года и целям на следующий год.

    По его словам, проведенный в последние месяцы анализ показал, что услуга по установке первичного диализного катетера ранее была доступна лишь в ограниченном числе медучреждений. В результате принятых мер на сегодняшний день данный вид помощи уже внедрен в девяти медицинских учреждениях. "На следующем этапе планируется организация этой услуги еще в пяти учреждениях", - отметил Гурбанов.

    Он также добавил, что за последние семь месяцев примерно в 30 медицинских учреждениях были созданы кабинеты резервной заготовки крови.

    TƏBİB Вугар Гурбанов гемодиализ
    Daha beş tibb müəssisəsində ilkin dializ kateterinin qoyulması xidməti təşkil ediləcək

