    • 15 dekabr, 2025
    • 17:48
    Sumqayıtda 19 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb

    Sumqayıt şəhərində 19 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Xəzri yaşayış massivində yerləşən fərdi evlərin birində baş verib.

    2006-cı il təvəllüdlü Hüseynova Züleyxa Niyaz qızı yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından boğularaq həyatını itirib.

    Faktla bağlı Sumqayıt şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Sumqayıt Hadisə dəm qazı

