Sumqayıtda 19 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 15 dekabr, 2025
- 17:48
Sumqayıt şəhərində 19 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Xəzri yaşayış massivində yerləşən fərdi evlərin birində baş verib.
2006-cı il təvəllüdlü Hüseynova Züleyxa Niyaz qızı yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından boğularaq həyatını itirib.
Faktla bağlı Sumqayıt şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
17:57
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki torpaqlarla bağlı II investisiya müsabiqəsi elan olunubASK
17:55
2025-ci ilin ilk 10 ayında TƏBİB üzrə ümumi gəlir 1 milyard manatdan çox təşkil edibSağlamlıq
17:48
TƏBİB rəhbəri bəzi tibb müəssisələrində əlavə ödənişlə bağlı tələbin qarşısını almaq üçün tapşırıq veribSağlamlıq
17:48
Sumqayıtda 19 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölübHadisə
17:46
Rəqəmsal Logistika Platformasının "Ticarət bələdçisi" modulu istifadəyə hazırdırİKT
17:45
Daha beş tibb müəssisəsində ilkin dializ kateterinin qoyulması xidməti təşkil ediləcəkSağlamlıq
17:44
"Ordu"nun baş məşqçisi: "Uğurun səbəbi düzgün məşqlər, intizam və kollektiv ruhdur"Komanda
17:43
Amnistiya təşəbbüsü İlham Əliyevin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının dayandığını göstərir - RƏYDaxili siyasət
17:42
Foto