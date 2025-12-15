В Сумгайыте 19-летняя девушка отравилась угарным газом
Происшествия
- 15 декабря, 2025
- 18:18
В Сумгайыте 19-летняя девушка скончалась от отравления угарным газом.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в одном из частных домов в жилом массиве Хазри.
Гусейнова Зулейха Нияз гызы, 2006 года рождения, погибла от отравления угарным газом в ванной комнате дома.
По данному факту Прокуратурой города Сумгайыта проводится расследование.
