Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Баку и Киев могут наладить сотрудничество в производстве антидронов и обмен опытом в этой области

    Армия
    • 25 апреля, 2026
    • 14:13
    Баку и Киев могут наладить сотрудничество в производстве антидронов и обмен опытом в этой области

    В Габале президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Владимир Зеленский обсудили развитие сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса.

    Как сообщает Report, переговоры прошли в рамках встречи глав государств.

    Отмечается, что стороны указали на наличие значительного потенциала для совместного производства как в оборонной промышленности, так и в целом в промышленном секторе.

    Кроме того, речь шла о возможном сотрудничестве в сфере разработки средств противодействия беспилотникам, а также обмене опытом в этой области.

    Ильхам Алиев Владимир Зеленский Азербайджано-Украинские отношения Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Антидроны
    Azərbaycan və Ukrayna dron əleyhinə vasitələrin istehsalı və təcrübə mübadiləsi ilə bağlı əməkdaşlıq edə bilər
    Baku, Kyiv may establish co-op in counter-drone tech

    Последние новости

    14:13

    Баку и Киев могут наладить сотрудничество в производстве антидронов и обмен опытом в этой области

    Армия
    14:12

    Внешняя политика
    14:04

    Внешняя политика
    14:03

    Внешняя политика
    13:57
    Фото

    Внешняя политика
    13:51

    Внутренняя политика
    13:49

    Внешняя политика
    13:46

    Внешняя политика
    13:44

    Внутренняя политика
    Лента новостей