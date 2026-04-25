İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan və Ukrayna dron əleyhinə vasitələrin istehsalı və təcrübə mübadiləsi ilə bağlı əməkdaşlıq edə bilər

    Hərbi
    • 25 aprel, 2026
    • 14:08
    Qəbələdə Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri İlham Əliyev və Volodimir Zelenski arasında görüş çərçivəsində tərəflər hərbi sənaye kompleksinin inkişaf etdirilməsi barədə müzakirələr aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, müzakirələr zamanı hərbi sənayedə və ümumiyyətlə sənayedə birgə istehsal ilə bağlı çox gözəl imkanlar olduğu qeyd olunub.

    Bundan başqa, tərəflər dron əleyhinə mübarizə vasitələrinin istehsalı və təcrübə mübadiləsi ilə bağlı əməkdaşlıq edə bilər.

    İlham Əliyev Volodimir Zelenski Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri
    Баку и Киев могут наладить сотрудничество в производстве антидронов и обмен опытом в этой области
    Baku, Kyiv may establish co-op in counter-drone tech

    Son xəbərlər

    14:23

    Ukrayna Prezidenti: Təhlükəsizlik sahəsində çox dərin əməkdaşlıq qura bilərik

    Xarici siyasət
    14:22

    Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Toğrul Tapdıqlı: "Yaxşı komanda olacağımıza ümid edirəm"

    Futbol
    14:19
    Foto

    Naxçıvanda baş verən avtoqəzada 3 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    14:08

    Volodimir Zelenski Ukraynaya yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    14:08

    Azərbaycan və Ukrayna dron əleyhinə vasitələrin istehsalı və təcrübə mübadiləsi ilə bağlı əməkdaşlıq edə bilər

    Hərbi
    13:55
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan Trans-Xəzər marşrutu üzrə memorandum və sazişlər imzalayıb

    İnfrastruktur
    13:50

    İlham Əliyev: Həm Azərbaycanda, həm də Ukraynada hərbi sənaye kompleksi inkişaf edir

    Xarici siyasət
    13:49
    Foto

    Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

    Xarici siyasət
    13:48

    Azərbaycan və Pakistan süni intellekt sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti