Azərbaycan və Ukrayna dron əleyhinə vasitələrin istehsalı və təcrübə mübadiləsi ilə bağlı əməkdaşlıq edə bilər
Hərbi
- 25 aprel, 2026
- 14:08
Qəbələdə Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri İlham Əliyev və Volodimir Zelenski arasında görüş çərçivəsində tərəflər hərbi sənaye kompleksinin inkişaf etdirilməsi barədə müzakirələr aparıb.
"Report" xəbər verir ki, müzakirələr zamanı hərbi sənayedə və ümumiyyətlə sənayedə birgə istehsal ilə bağlı çox gözəl imkanlar olduğu qeyd olunub.
Bundan başqa, tərəflər dron əleyhinə mübarizə vasitələrinin istehsalı və təcrübə mübadiləsi ilə bağlı əməkdaşlıq edə bilər.
