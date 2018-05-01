Азербайджан и Турция обсуждают совместное планирование обороны

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Представители Азербайджанской армии принимают участие в международных мероприятиях.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Представители Азербайджанской армии принимают участие во встрече по обмену опытом по сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией в сфере "Планирования обороны и военной стратегии" в Анкаре (Турция), в основной планирующей конференции учения "Anadolu Ankası - 2018" в городе Конья (Турция), а также в "Усовершенствованном курсе инструктора английского языка" в Сан-Антонио (США) и в семинаре по "Медицинской устойчивости" в городе Поццуоли (Италия).