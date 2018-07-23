Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере аэронавтики и космонавтики

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев встретился с делегацией специализированной в сфере аэронавтики и космонавтики турецкой компании Turkish Aerospace во главе с руководителем Темелем Котилем.

Об этом Report сообщили в министерстве оборонной промышленности.

Я.Мусаев подчеркнул, что высоко оценивает сотруднические связи между Азербайджаном и братской Турцией.

Замминистра подробно рассказал делегации о деятельности министерство оборонной промышленности, об имеющихся связях с соответствующими структурами Турции в данной сфере.

На встрече провели широкие обсуждения по созданию тесных связей между министерством оборонной промышленности и Turkish Aerospace.