Азербайджан и Саудовская Аравия готовятся подписать меморандум по гражданской обороне
Армия
- 14 октября, 2025
- 14:33
Азербайджан и Саудовская Аравия готовятся к подписанию нового меморандума в сфере гражданской обороны.
Об этом Report сообщил посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бен Салех аль-Джутейли.
По его словам, документ будет подписан между министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и МВД Саудовской Аравии.
"Мы уже получили окончательный вариант меморандума", - добавил он.
Дипломат также напомнил, что страны уже подписали несколько меморандумов о взаимопонимании в различных областях, а также продолжают подготовку для новых договоренностей.
Посол особо подчеркнул наличие тесного сотрудничества и координации в ряде отраслей, в том числе военная сфера, безопасность, образование, торговля, инвестиции и культура.
Последние новости
15:02
В столице Индонезии официально запретят продажу собачьего и кошачьего мясаДругие страны
15:00
Вагит Алекперов проинформировал Токаева об освоении месторождений "Каламкас-Море" и "Хазар"Энергетика
14:56
ММ ратифицирует соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭМилли Меджлис
14:55
Азербайджан может присоединиться к конвенции по морским средствам навигацииМилли Меджлис
14:55
В Азербайджане некоторые промкварталы будут приватизированы - ЭКСКЛЮЗИВПромышленность
14:51
Фото
Новым жителям села Тезебина вручены ключи от квартир – ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:49
Нидерландские военные столкнулись с подозрительными дронами во время учений НАТО в ПольшеДругие страны
14:46
Страсбургский суд обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро компенсацииВ регионе
14:40