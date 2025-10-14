Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Азербайджан и Саудовская Аравия готовятся подписать меморандум по гражданской обороне

    Армия
    • 14 октября, 2025
    • 14:33
    Азербайджан и Саудовская Аравия готовятся к подписанию нового меморандума в сфере гражданской обороны.

    Об этом Report сообщил посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бен Салех аль-Джутейли.

    По его словам, документ будет подписан между министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и МВД Саудовской Аравии.

    "Мы уже получили окончательный вариант меморандума", - добавил он.

    Дипломат также напомнил, что страны уже подписали несколько меморандумов о взаимопонимании в различных областях, а также продолжают подготовку для новых договоренностей.

    Посол особо подчеркнул наличие тесного сотрудничества и координации в ряде отраслей, в том числе военная сфера, безопасность, образование, торговля, инвестиции и культура.

    Азербайджан Саудовкая Аравия посол Иссам бен Салех аль-Джутейли
    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı mülki müdafiə sahəsində memorandum imzalamağa hazırlaşır
    Azerbaijan, Saudi Arabia preparing to sign memorandum on civil defense

