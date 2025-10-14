Азербайджан и Саудовская Аравия готовятся подписать меморандум по гражданской обороне

Азербайджан и Саудовская Аравия готовятся к подписанию нового меморандума в сфере гражданской обороны.

Об этом Report сообщил посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бен Салех аль-Джутейли.

По его словам, документ будет подписан между министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и МВД Саудовской Аравии.

"Мы уже получили окончательный вариант меморандума", - добавил он.

Дипломат также напомнил, что страны уже подписали несколько меморандумов о взаимопонимании в различных областях, а также продолжают подготовку для новых договоренностей.

Посол особо подчеркнул наличие тесного сотрудничества и координации в ряде отраслей, в том числе военная сфера, безопасность, образование, торговля, инвестиции и культура.