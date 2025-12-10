SOCAR и Saipem обсуждают расширение сотрудничества в энергетических проектах
Энергетика
- 10 декабря, 2025
- 14:52
Госнефтекомпания SOCAR и итальянская нефтесервисная компания Saipem S.p.A. обсудили возможные направления расширения сотрудничества в рамках реализуемых в Азербайджане энергетических проектов.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, встреча состоялась между президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и главным исполнительным директором, генеральным менеджером Saipem Алессандро Пулити.
Стороны выразили удовлетворение уровнем существующего взаимодействия и договорились продолжить обсуждения для выработки конкретных шагов, способствующих расширению двустороннего сотрудничества.
