SOCAR и Saipem обсуждают расширение сотрудничества в энергетических проектах

Госнефтекомпания SOCAR и итальянская нефтесервисная компания Saipem S.p.A. обсудили возможные направления расширения сотрудничества в рамках реализуемых в Азербайджане энергетических проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, встреча состоялась между президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и главным исполнительным директором, генеральным менеджером Saipem Алессандро Пулити.

Стороны выразили удовлетворение уровнем существующего взаимодействия и договорились продолжить обсуждения для выработки конкретных шагов, способствующих расширению двустороннего сотрудничества.