    SOCAR и Saipem обсуждают расширение сотрудничества в энергетических проектах

    Энергетика
    • 10 декабря, 2025
    • 14:52
    SOCAR и Saipem обсуждают расширение сотрудничества в энергетических проектах

    Госнефтекомпания SOCAR и итальянская нефтесервисная компания Saipem S.p.A. обсудили возможные направления расширения сотрудничества в рамках реализуемых в Азербайджане энергетических проектов.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, встреча состоялась между президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и главным исполнительным директором, генеральным менеджером Saipem Алессандро Пулити.

    Стороны выразили удовлетворение уровнем существующего взаимодействия и договорились продолжить обсуждения для выработки конкретных шагов, способствующих расширению двустороннего сотрудничества.

    SOCAR "Saipem S.p.A." şirkəti ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
