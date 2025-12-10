IATA: Требования по e-SAF могут привести к росту затрат до 29 млрд евро

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2025 году производство устойчивого авиационного топлива (SAF) достигнет 1,9 млн тонн (2,4 млрд литров), что вдвое больше по сравнению с 1 млн тонн, произведенным в 2024 году.

Как передает корреспондент Report из Женевы, об этом заявила руководитель исследовательских программ Net Zero IATA Прити Джайн на IATA Global Media Day.

Однако, как отметила П.Джайн, в 2026 году объемы производства достигнут 2,4 млн тонн.

По ее словам, производство SAF в 2025 году составит лишь 0,6% от общего мирового потребления авиатоплива, а в 2026 году увеличится до 0,8%: "На фоне высоких цен это приведет к дополнительным расходам отрасли на уровне 3,6 млрд долларов в 2025 году".

П. Джайн отметила, что прогноз по производству в 2025 году - 1,9 млн тонн - был пересмотрен в сторону понижения из-за недостаточной политической поддержки, которая необходима для полного использования существующих мощностей.

"Cтоимость SAF сегодня вдвое выше цены традиционного авиатоплива, а на рынках с обязательными требованиями - до пяти раз выше.

Особое внимание уделяется предстоящим требованиям по использованию e-SAF в Великобритании (с 2028 года) и ЕС (с 2030 года). Уже сейчас производство e-SAF сталкивается со значительно более высокой себестоимостью - потенциально в 12 раз выше стоимости ископаемого топлива. При отсутствии эффективных стимулов поставки e-SAF рискуют оказаться значительно ниже целевых показателей, а расходы на соблюдение требований могут вырасти до 29 млрд евро к 2032 году", - подчеркнула П.Джайн.

Старший вице-президент по устойчивому развитию и главный экономист IATA Мари Оуэнс Томсен отметила, что текущая политика не обеспечивает масштабирования производства SAF:

"Очевидно, что действующие меры не дают желаемого результата. Регуляторам необходимо скорректировать курс, обеспечить долгосрочную устойчивость производства SAF и создать условия для снижения себестоимости. Мандаты дали обратный эффект, и будет ошибкой повторять те же просчеты в отношении требований по e-SAF".