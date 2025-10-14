İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı mülki müdafiə sahəsində memorandum imzalamağa hazırlaşır

    Hərbi
    • 14 oktyabr, 2025
    • 14:44
    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı mülki müdafiə sahəsində memorandum imzalamağa hazırlaşır

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı mülki müdafiə sahəsində yeni memorandum imzalamağa hazırlaşır.

    Bu barədə "Report"a Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri İssam bin Saleh əl-Cuteyli məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, sənəd Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanının Daxili İşlər Nazirliyi arasında imzalanacaq.

    "Biz artıq memorandumun yekun variantını əldə etmişik", - o əlavə edib.

    Diplomat həmçinin xatırladıb ki, ölkələr artıq müxtəlif sahələrdə bir neçə anlaşma memorandumu imzalayıb və yeni razılaşmalar üçün hazırlıqları davam etdirir.

    Səfir bir sıra sahələrdə, o cümlədən hərbi, təhlükəsizlik, təhsil, ticarət, investisiya və mədəniyyət sahələrində sıx əməkdaşlıq və koordinasiyanın olduğunu xüsusilə vurğulayıb.

    Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistan Səfir İssam bin Saleh əl-Cuteyli
    Азербайджан и Саудовская Аравия готовятся подписать меморандум по гражданской обороне
    Azerbaijan, Saudi Arabia preparing to sign memorandum on civil defense

    Son xəbərlər

    15:12

    Cavid Abdullayev: "Ağalı kəndi etalon rolunu oynayır"

    Energetika
    15:00

    Madaqaskarda siyasi böhran fonunda parlamentin aşağı palatası buraxılıb

    Digər ölkələr
    14:47

    Robert Levandovski Polşa millisinin toplanışı zamanı ciddi zədə alıb

    Futbol
    14:44

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı mülki müdafiə sahəsində memorandum imzalamağa hazırlaşır

    Hərbi
    14:40
    Foto

    Azərbaycan, İran və Rusiya rəsmiləri Şimal-Cənub dəhlizinin infrastrukturuna baxış keçirib

    Daxili siyasət
    14:40
    Foto

    Növbəti köç karvanı Şuşakənd kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:39

    Sənaye parklarının rezidentləri 11 milyon manata yaxın vəsaitə qənaət ediblər

    Biznes
    14:38

    "Kapital Bank" III rübün maliyyə nəticələrini elan edib

    Maliyyə
    14:29

    MM Azərbaycan və BƏƏ arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişini təsdiqləyəcək

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti