Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı mülki müdafiə sahəsində memorandum imzalamağa hazırlaşır
Hərbi
- 14 oktyabr, 2025
- 14:44
Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı mülki müdafiə sahəsində yeni memorandum imzalamağa hazırlaşır.
Bu barədə "Report"a Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri İssam bin Saleh əl-Cuteyli məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, sənəd Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanının Daxili İşlər Nazirliyi arasında imzalanacaq.
"Biz artıq memorandumun yekun variantını əldə etmişik", - o əlavə edib.
Diplomat həmçinin xatırladıb ki, ölkələr artıq müxtəlif sahələrdə bir neçə anlaşma memorandumu imzalayıb və yeni razılaşmalar üçün hazırlıqları davam etdirir.
Səfir bir sıra sahələrdə, o cümlədən hərbi, təhlükəsizlik, təhsil, ticarət, investisiya və mədəniyyət sahələrində sıx əməkdaşlıq və koordinasiyanın olduğunu xüsusilə vurğulayıb.
Son xəbərlər
15:12
Cavid Abdullayev: "Ağalı kəndi etalon rolunu oynayır"Energetika
15:00
Madaqaskarda siyasi böhran fonunda parlamentin aşağı palatası buraxılıbDigər ölkələr
14:47
Robert Levandovski Polşa millisinin toplanışı zamanı ciddi zədə alıbFutbol
14:44
Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı mülki müdafiə sahəsində memorandum imzalamağa hazırlaşırHərbi
14:40
Foto
Azərbaycan, İran və Rusiya rəsmiləri Şimal-Cənub dəhlizinin infrastrukturuna baxış keçiribDaxili siyasət
14:40
Foto
Növbəti köç karvanı Şuşakənd kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
14:39
Sənaye parklarının rezidentləri 11 milyon manata yaxın vəsaitə qənaət ediblərBiznes
14:38
"Kapital Bank" III rübün maliyyə nəticələrini elan edibMaliyyə
14:29