    Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

    Армия
    • 27 ноября, 2025
    • 17:23
    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с руководителем Управления оборонных исследований и разработок Минобороны Государства Израиль, бригадным генералом запаса Даниэлем Голдом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    Министр обороны выразил удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, особенно в военно-технической сфере.

    На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов для расширения военных связей между двумя государствами, а также проведен обмен мнениями по ряду других вопросов.

    Закир Гасанов Даниэль Голд Азербайджан Израиль сотрудничество
    Zakir Həsənov İsrail nümayəndə heyətini qəbul edib

