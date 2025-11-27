Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в военно-технической сфере
Армия
27 ноября, 2025
- 17:23
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с руководителем Управления оборонных исследований и разработок Минобороны Государства Израиль, бригадным генералом запаса Даниэлем Голдом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Министр обороны выразил удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, особенно в военно-технической сфере.
На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов для расширения военных связей между двумя государствами, а также проведен обмен мнениями по ряду других вопросов.
