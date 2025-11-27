Zakir Həsənov İsrail nümayəndə heyətini qəbul edib
Hərbi
- 27 noyabr, 2025
- 17:15
Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycanda səfərdə olan İsrail Müdafiə Nazirliyinin Müdafiə Tədqiqat və İnkişaf İdarəsinin rəisi, ehtiyatda olan briqada generalı Daniel Qoldun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Müdafiə naziri Azərbaycanla İsrail arasında xüsusilə hərbi-texniki sahədə əməkdaşlığın cari vəziyyətindən razılığını bildirib.
Görüşdə hər iki ölkə arasında hərbi əlaqələrin inkişafında qarşılıqlı səfərlərin vacibliyi qeyd olunub, həmçinin maraq doğuran bir sıra digər məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
