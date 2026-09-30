Азербайджан и Иран обсудили военно-техническое сотрудничество

Делегация Вооруженных сил Ирана прибыла в Азербайджан для участия в 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2026 и во встрече с наблюдателями, приглашенными на совместные военные учения "Сила единства – 2026".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В рамках международной выставки первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенантом Резой Шейхгасани.

На встрече обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и медицинской областях, а также состоялся подробный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.