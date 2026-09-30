Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Азербайджан и Иран обсудили военно-техническое сотрудничество

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 17:42
    Азербайджан и Иран обсудили военно-техническое сотрудничество

    Делегация Вооруженных сил Ирана прибыла в Азербайджан для участия в 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2026 и во встрече с наблюдателями, приглашенными на совместные военные учения "Сила единства – 2026".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

    В рамках международной выставки первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенантом Резой Шейхгасани.

    На встрече обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и медицинской областях, а также состоялся подробный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Международная военная выставка ADEX-2026
    Azərbaycan və İran arasında hərbi sahədə əlaqələr müzakirə edilib
    Chief of General Staff of Azerbaijan Army meets with Iranian military delegation
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    19:48

    Посол: Колумбия и Азербайджан объединяет глубокое уважение к культурному наследию

    Kультурная политика
    19:44

    Пярвиз Шахбазов: С начала года в Грецию транспортировано около 700 млн м³ газа

    Энергетика
    19:27
    Фото

    Минобороны Азербайджана и компании оборонпрома Турции подписали соглашения о сотрудничестве

    Армия
    19:15
    Фото

    Продукция Азербайджана представлена на промышленной выставке в Минске

    Бизнес
    19:00

    В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

    Экология
    18:57

    Соратника Карапетяна Алексаняна перевели под домашний арест

    В регионе
    18:55

    Electronic Autonomous Solutions и SOCAR обсудят применение антидроновых систем для защиты объектов

    Внешняя политика
    18:49

    США разрешили поставки оборонной продукции в Сирию

    Другие страны
    18:36
    Фото

    Алимурад Гаджизаде: В спорте уверенность в себе имеет решающее значение

    Индивидуальные
    Лента новостей