İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan və İran arasında hərbi sahədə əlaqələr müzakirə edilib

    Hərbi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 17:16
    Azərbaycan və İran arasında hərbi sahədə əlaqələr müzakirə edilib

    "ADEX-2026" 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində və "Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təliminin Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günündə iştirak etmək məqsədilə İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, beynəlxalq sərgidə keçirilən görüşlər çərçivəsində Müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının əməliyyat üzrə müavini general-leytenant Reza Şeyxhəsəni ilə görüşüb.

    Görüşdə iki ölkə arasında hərbi, hərbi-texniki, hərbi təhsil, və tibb sahələrində əməkdaşlıqların mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə edilib, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    Азербайджан и Иран обсудили военно-техническое сотрудничество
    Chief of General Staff of Azerbaijan Army meets with Iranian military delegation
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