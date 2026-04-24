Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Азербайджан и Чехия подписали План военного сотрудничества на 2026 год

    Министерства обороны Азербайджана и Чехии подписали План военного сотрудничества на 2026 год.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Документ подписан по итогам переговоров представителей министерства обороны двух стран в Баку.

    На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией. Кроме этого, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, представлены брифинги по различным областям.

    Фото
    Azərbaycan ilə Çexiya Müdafiə nazirlikləri arasında "İkitərəfli hərbi əməkdaşlıq planı" imzalanıb
    Фото
    Azerbaijan, Czechia sign bilateral military co-op plan for 2026

    Последние новости

    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    20:30

    В Ханкенди запускают городские автобусные маршруты

    Инфраструктура
    20:24

    Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    20:09

    ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против Ирана

    Другие страны
    20:07

    CNN: Трамп направляет Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистан

    Другие страны
    Лента новостей