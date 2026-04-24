Азербайджан и Чехия подписали План военного сотрудничества на 2026 год
- 24 апреля, 2026
- 13:35
Министерства обороны Азербайджана и Чехии подписали План военного сотрудничества на 2026 год.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Документ подписан по итогам переговоров представителей министерства обороны двух стран в Баку.
На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией. Кроме этого, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, представлены брифинги по различным областям.
21:17
В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 кмИнфраструктура
21:08
МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания враждыВ регионе
20:53
ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минераламДругие страны
20:48
Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультацииВнешняя политика
20:44
БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости АрменииВнешняя политика
20:30
В Ханкенди запускают городские автобусные маршрутыИнфраструктура
20:24
Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образованияВнешняя политика
20:09
ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против ИранаДругие страны
20:07