Азербайджан и Чехия подписали План военного сотрудничества на 2026 год

Министерства обороны Азербайджана и Чехии подписали План военного сотрудничества на 2026 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Документ подписан по итогам переговоров представителей министерства обороны двух стран в Баку.

На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией. Кроме этого, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, представлены брифинги по различным областям.